Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und zwischen Büschen und Bäumen zum Halt. Trotz Rettungsmaßnahmen stirbt der Fahrer.

Neustadt/Wied (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunglück im Raum Neustadt/Wied ist der Fahrer an der Unfallstelle gestorben. Das teilte die Polizeiautobahnstation Montabaur am Freitag mit. Den Ermittlungen zufolge war das Fahrzeug mit dem Mann aus zunächst unbekannter Ursache am Nachmittag von der Autobahn 3 abgekommen. Der Wagen befuhr die angrenzende Böschung und kam gebremst von mehreren Büschen und kleineren Bäumen zum Stehen. «Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrzeugführer noch vor Ort», hieß es.

Mitteilung