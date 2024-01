Nach tagelangen Streiks dürfen Bahn-Reisende in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der neuen Woche wieder auf einen regulären Fahrplan hoffen: Die Lokführergewerkschaft GDL beendet ihren Ausstand bei der Deutschen Bahn vorzeitig. Im Personenverkehr endet der Streik an diesem Montagmorgen um 2.00 Uhr und nicht erst am Montagabend um 18.00 Uhr.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Bahn hatte am Wochenende angekündigt, sie versuche von Montagmorgen 2.00 Uhr an im Fernverkehr wieder «weitestmöglich das normale Angebot zu fahren». Vereinzelt sei aber noch mit Einschränkungen zu rechnen. Auch im Nahverkehr werde es voraussichtlich noch zu Beeinträchtigungen kommen. Der Streik im Personenverkehr lief seit Mittwochmorgen.

Neue Streiks bei der Bahn drohen vorerst nicht: Der Konzern und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) verhandeln wieder miteinander und verständigten sich auf eine Friedenspflicht bis einschließlich 3. März. In dem Tarifstreit geht es um die Bezahlung, aber auch um Arbeitszeiten für Schichtarbeiter.

