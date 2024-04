Gegen eine 48-jährige Autofahrerin wird nach einem Unfall mit zwei Verletzten in Landau wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Laut Polizei hat sie die Vorfahrt missachtet.

Landau (dpa/lrs) – Gegen eine 48 Jahre alte Frau wird nach einem Unfall in Landau wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Sie habe mit ihrem Auto die Vorfahrt missachtet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach stieß ihr Auto am Montag auf einer Kreuzung mit dem Wagen einer 65 Jahre alten Frau zusammen. Das Auto der 48-Jährigen schleuderte gegen eine Straßenlaterne, das andere gegen einen Holzpfeiler. Beide Frauen seien leicht verletzt worden.

