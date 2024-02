Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Regelwut, Abgehobenheit, Verschwendung von Steuergeldern. Die EU steht in der Kritik. Am 9. Juni wird das Europarlament gewählt. Politik, Behörden und Organisationen machen sich Gedanken, wie sie viele Menschen an die Wahlurne bringen. Eine Möglichkeit: Den Leuten sagen, warum die Europa ihr Leben vielleicht doch besser macht. Beispiele gibt es viele. Auch in der Region.

Noch ist es bis zur Europawahl eine ganze Weile hin – in der Mainzer Staatskanzlei laufen aber schon die Vorbereitungen. Gemeinsam mit den Europe-Direct-Zentren in Kaiserslautern und Ingelheim,