Beim verbotenen Wenden stößt ein Taxi in Saarbrücken mit einer Bahn zusammen. Der Fahrer wird schwer verletzt, zwei Insassen erleiden leichte Verletzungen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - In Saarbrücken ist ein Taxifahrer schwer verletzt worden, dessen Wagen von einem Zug der Saarbahn gerammt wurde. Wie die Polizei mitteilte, hatte er die vorfahrtsberechtigte Bahn übersehen und im Stadtteil Malstatt verbotswidrig auf den Gleisen gewendet. Zwei weitere Taxi-Insassen erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Der Taxifahrer wurde nicht lebensgefährlich verletzt, an seinem Fahrzeug entstand aber erheblicher Sachschaden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.