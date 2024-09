Wegen einer Triebwerksstörung wirft ein US-amerikanischer Kampfjet-Pilot leere Treibstofftanks ab. Er kann sicher landen. Die Tanks werden später geborgen.

Trier/Spangdahlem (dpa/lrs) - Zwei bei einem Trainingsflug eines F-16-Kampfjets abgeworfene leere Treibstofftanks sind bei Daufenbach ( Kreis Trier-Saarburg) geborgen worden. Der Pilot vom US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel habe die Tanks wegen eines Notfalls am Donnerstagnachmittag über einem Waldgebiet abgeworfen, teilte die Polizei in Trier mit. Anschließend habe Pilot unverletzt auf der Air Base landen können.

Grund für den Abwurf sei eine Triebwerksstörung gewesen, teilte die Air Base Spangdahlem mit. In solchen Notsituationen müssten Piloten Gewicht verringern und Treibstoff ablassen, um das Flugzeug sicher zu landen.

Erste Bergungsarbeiten nach den abgeworfenen Tanks waren noch am Donnerstag vom US-Militär eingeleitet worden, dann aber in der Dunkelheit abgebrochen worden. Am Freitag konnten bei einer erneuten Suche die Tanks gefunden werden. Laut Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung. Es werden keine Umweltschäden erwartet.