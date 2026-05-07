Ein Ritt über eine Holzbrücke endet für eine Reiterin und ihr Pferd mit einem großen Schreck. Es braucht einen Bagger und vereinte Feuerwehrkräfte, um das Tier aus einer misslichen Lage zu befreien.

Schwabenheim an der Selz (dpa/lrs) - Zu einem nicht alltäglichen Einsatz ist die Feuerwehr in Schwabenheim an der Selz gerufen worden. Am Mittwochabend sei ein Pferd von einer Brücke in den Fluss gefallen und habe sich nicht aus eigener Kraft befreien können, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Das Pferd überquerte laut den Einsatzkräften mit seiner Reiterin eine Holzbrücke, als es ausrutschte und in den Fluss fiel.

Weil die Böschung an der betroffenen Stelle zu steil war, konnte sich das Tier nach Angaben des Sprechers nicht selbst befreien. Zur Rettung des Pferdes rückte die Feuerwehr demnach dann mit schwerem Gerät an: Ein Bagger sei eingesetzt worden, um es wieder zum Ufer zu bringen. Mit Schlingen hätten die Feuerwehrleute das Pferd schließlich aus dem Wasser gezogen. Ein Tierarzt sei während des gesamten Einsatzes vor Ort gewesen.

Zum Gesundheitszustand des Pferdes nach dem Einsatz konnte der Feuerwehrsprecher jedoch keine Angaben machen. Wie es der Reiterin ging, war ebenfalls zunächst nicht bekannt.