Auf der Kreisstraße 109 bei Derschen kommt es am Morgen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos. Die betroffene Strecke ist derzeit voll gesperrt. Was ist bislang bekannt?

Derschen (dpa/lrs) - Bei Derschen (Landkreis Altenkirchen) ist es am Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos gekommen. Nach aktuellem Kenntnisstand seien vier Menschen verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei Betzdorf mit.

Details zum Unfallhergang nannte der Sprecher zunächst nicht. Die Unfallstrecke der Kreisstraße 109 zwischen Derschen und Friedewald bleibe voraussichtlich für längere Zeit voll gesperrt, hieß es.