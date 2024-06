Ein Lkw, in dem Eier transportiert werden, fängt auf der Autobahn 3 Feuer. Die Sattelzugmaschine brennt aus, für die Löscharbeiten wird die Autobahn in Richtung Frankfurt voll gesperrt.

Neustadt (Wied) (dpa/lrs) - Wegen eines Lkw-Brands ist die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main voll gesperrt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fing die Sattelzugmaschine eines Lkws am Vormittag kurz vor der Anschlussstelle Neustadt/Wied Feuer, vermutlich wegen eines technischen Defekts. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand des auf dem Standstreifen stehenden Fahrzeugs. Für die Löscharbeiten musste die Autobahn 3 in Richtung Frankfurt voll gesperrt werden.

Die Sattelzugmaschine des Lkws brannte aus, auch der Auflieger wurde leicht beschädigt. In dem Lkw wurden Eier transportiert, ob diese kaputtgingen, war zunächst unklar. Insgesamt sei ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich entstanden, schätzt die Polizei.

