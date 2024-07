Ein junger Mann ist schnell in seinem Auto unterwegs. Als vor ihm jemand überholen will, bleibt ihm keine Zeit zum Bremsen. Es kommt zum Unfall. Auch ein Kind ist an Bord.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Unfall auf der A623 in Saarbrücken sind vier Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Ein 37-Jähriger habe am Nachmittag einen Wagen überholt, dabei sei sein Auto von hinten gerammt worden, teilte die Polizei mit. Der Pkw wurde dadurch erst gegen die Mittelschutzplanke geschoben und prallte dann gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich leicht, seine 27 Jahre alte Mitfahrerin schwer.

Der 27 Jahre alte Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs war Zeugenaussagen zufolge zu schnell gefahren und habe nicht rechtzeitig bremsen können, hieß es weiter. Sein Wagen fuhr nach dem Zusammenstoß gegen ein Verkehrszeichen und zwei Bäume. Der Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt, seine 24 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Im Auto saß noch ein zwei Jahre altes Kind. Es blieb unverletzt. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße war Polizeiangaben zufolge nach dem Unfall kurz vor der Anschlussstelle Herrensohr für rund vier Stunden gesperrt.