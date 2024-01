Wein ist auch immer ein Abbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Heißt: Heute wird anders getrunken als früher. Und es geht immer weiter. Wie sehen also die Weine der Zukunft aus? Ein Wissenschaftler aus der Pfalz liefert einen Ausblick.

Alkoholfrei, nachhaltig hergestellt und fruchtig: Diese Merkmale könnten in Zukunft entscheidend dafür sein, ob ein Wein gerne getrunken wird oder nicht. Das prognostiziert Ulrich Fischer. Er leitet das Institut für Weinbau und Oenologie am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, Rheinpfalz. Dort forscht er zu innovativen Weinerzeugnissen für die Verbraucher von morgen. Seine Arbeiten zeigen folgende Trends für die Weine der Zukunft auf:

1. Weine werden fruchtiger

Gespräche mit Vertriebsprofis machen laut Fischer deutlich, dass es eine anhaltend hohe Nachfrage nach ausgeprägt fruchtigen Weinen gibt. Das verwundert ihn nicht, da die Geruchs- und Geschmackswelt vieler junger Konsumenten sehr laut und pointiert sei. Zugleich werde Wert auf den Begriff „trocken“ gelegt.

Das heißt: Es kann gut sein, dass es künftig viele fruchtige Weine auf dem Markt gibt, deren Restzuckergehalt an der Obergrenze für die Kategorie „trocken“ liegt. So wird die Fruchtigkeit am Gaumen maximiert, da diese mit der wahrgenommenen Süße ansteigt. Gleichzeitig bleibt der Wein analytisch betrachtet noch „trocken“.

Das bedeutet aber nicht, dass die klassischen, weniger fruchtigen Weine verschwinden, betont Fischer. „Auch die Weine, die stärker das Terroir oder die Rebsorte betonen, werden von vielen Weinliebhabern geschätzt und sind auch oft die besseren Essensbegleiter“, sagt er.

2. Weine werden nachhaltiger

Ein starker Trend auf dem Markt geht zudem in Richtung nachhaltig, fair und ökologisch erzeugtem Wein. Vor diesem Hintergrund prophezeit Fischer, dass pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz Piwis genannt, in Zukunft deutlich an Bedeutung gewinnen. „Züchter werden ein Füllhorn attraktiver neuer Sorten auf den Markt bringen, die sowohl qualitativ als auch hinsichtlich der Resistenzeigenschaften zulegen“, sagt Fischer.

Einige wenige von ihnen werden sich seiner Meinung nach als Rebsortenwein etablieren, wie zurzeit etwa der Cabernet Blanc, Sauvignac und Souvignier gris. Andere werden stärker Verwendung in Cuvées finden, also Weine komponiert aus verschiedenen Rebsorten. Der Professor ist überzeugt: „Wenn jemand seine Heimat so liebt wie die Pfälzer ihre Pfalz, möchten sie mit dem Kauf von Piwi-Weinen auch das nachhaltige Wirtschaften im Pfälzer Weinbau unterstützen.“

3. Weine werden natürlicher

Passend zu dem stärker werdenden Wunsch nach Nachhaltigkeit wächst auch das Interesse an Naturweinen. Diese zeichnet aus, dass sie mit so wenig Hilfe von außen wie möglich hergestellt werden. So werden beispielsweise keine Reinzuchthefen verwendet, sondern es wird auf die Spontanvergärung gesetzt. Die alkoholische Gärung vollziehen Hefen, die von Natur aus im Weinberg und Keller vorkommen. Zudem wird Naturwein nicht gefiltert oder in irgendeiner Weise geschönt.

Bisher ist das eher noch ein Nischenprodukt, das aber immer mehr Anhänger findet. „Wie bei vielen neuen Weinstilen bedarf es etwas Zeit, bis man ihre verborgenen Reize entdeckt“, sagt Fischer. Er geht davon aus, dass das gerade im Export ein größeres Thema wird und die Qualität der Naturweine mit wachsender Erfahrung der Erzeuger noch deutlich zulegen wird.

4. Weine werden alkoholfrei(er)

Ein gesunder Lebensstil wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Insbesondere die jüngere Generation hinterfragt demnach auch zunehmend ihren Alkoholkonsum. Das spiegelt sich unter anderem in den Absatzzahlen von alkoholfreiem Bier wider. Während die Nachfrage nach regulärem Bier sinkt, steigt der Absatz alkoholfreier Biere stetig an. Aktuell haben sie einen Marktanteil von acht Prozent. Alkoholfreie Schaumweine sind inzwischen bei fünf Prozent angelangt. Entalkoholisierte Weine hingegen sind erst bei einem Prozent angekommen, doch auch hier steigt die Nachfrage stark.

Fischer weist darauf hin, dass viele jüngere Konsumenten direkt mit alkoholfreiem Wein einsteigen, statt reguläre Weine mit alkoholfreien zu kombinieren. „Viele Neueinsteiger kennen nur den alkoholfreien Wein und vermissen weder Körper noch Fülle. Normale Weine hingegen finden sie anstrengend, bitter und gewöhnungsbedürftig“, sagt Fischer.

Weitere Zielgruppen für alkoholfreien Wein sieht er zudem in Autofahrern, älteren Menschen mit erhöhter Medikation oder solche, die aus kulturellen Gründen Alkohol meiden, aber gern an der imageträchtigen Weinkultur teilhaben möchten. Ein weiterer Trend könnten auch alkoholreduzierte Weine sein, aber da fehlt es noch an einer gesetzlichen Regelung.