In St. Wendel standen mehrere Häuser in Flammen. Zwei Menschen und zwei Hunde mussten gerettet werden.

St. Wendel (dpa/lrs) - Bei einem Brand in St. Wendel-Winterbach sind zwei Menschen verletzt worden. Dies bestätigte Kreisbrandinspektor Dirk Schäfer. Demnach war am Mittwochnachmittag ein Feuer in einer Reihenhaussiedlung ausgebrochen und hatte dort auf drei Gebäude übergegriffen. Die Rauchsäule sei weithin sichtbar gewesen, so der Sprecher.

Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Nachbarn zwei Personen, die sich im Dachgeschoss eines Gebäudes befanden, mit Hilfe einer Leiter retten können. Die Feuerwehr löschte die Flammen und Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Auch zwei Hunde wurden aus einem Gebäude gerettet, einer von ihnen wurde in eine Tierklinik gebracht.



Drei der Reihenhäuser seien komplett ausgebrannt und könnten nicht mehr bewohnt werden, so der Sprecher weiter. Das vierte Haus hätten die Kräfte zwar vor den Flammen schützen können, aufgrund der starken Rauchentwicklung sei auch das allerdings derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit rund 150 Einsatzkräfte bis spät in den Abend im Einsatz. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst nicht klar. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen. Zuerst hatte der «Saarländische Rundfunk» über den Einsatz berichtet.