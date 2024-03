Das Wetter am ersten Wochenende nach dem meteorologischen Frühlingsanfang wird in Rheinland-Pfalz und dem Saarland eher durchwachsen. Der Wetterdienst sagte vor allem Wolken und Regen voraus.

Offenbach (dpa/lrs) - Der Frühling zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor allem bei den Temperaturen - am Wochenende kann es auch mal regnen. Für Samstag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach viele Wolken und «vom Saarland bis zur Eifel etwas Regen» voraus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 11 bis 15 Grad, in Hochlagen um 10 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es wolkig und gebietsweise regnet es etwas. Richtung Oberrhein bleibt es aber verbreitet trocken. Es kühlt ab auf 7 bis 3 Grad.

Auch am Sonntag erwartet der DWD etwas Regen und einige Wolken. Im Osten zeigt sich der Frühling allerdings mehr - es wird heiter bei 12 bis 17 Grad, in Hochlagen 9 Grad. In der Nacht zu Montag bleibt es trocken bei wechselnder Bewölkung. Vereinzelt kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis 3 Grad. Die neue Woche startet etwas kühler mit 8 bis 12 Grad, vielen Wolken und gebietsweise Regen.

