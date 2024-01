Wegen Eisregens und Glätte sind am Mittwoch die meisten Schulen und Kitas im Saarland geschlossen geblieben. Alle 162 Grundschulen und mindestens 239 von 501 Kita-Einrichtungen hätten nicht geöffnet, teilte das Ministerium für Bildung in Saarbrücken mit. An einzelnen Standorten habe es Notbetreuungen gegeben. Die Zahl der Kitas, die geschlossen seien, könnte noch höher liegen: Nicht alle hätten eine Rückmeldung geben können.

Saarbrücken (dpa/lrs) - An den Gymnasien habe es keinen Präsenzunterricht gegeben. Zwei Oberstufengymnasien seien in den Online-Unterricht gewechselt, teilte der Sprecher des Ministerium mit. Die beruflichen Schulen im Saarland seien ebenfalls alle geschlossen gewesen.

«Viele Eltern haben im Saarland durch die sehr kurzfristige Unwettermeldung schnell die Betreuung ihrer Kinder organisieren müssen», teilte Ministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. Etliche Schulen hätten den Unterricht teilweise digital organisiert und gezeigt, dass sie darauf gut vorbereitet seien.