Ein Sofa auf einem Balkon im neunten Stock eines Mainzer Hochhauses gerät in Brand. Die Feuerwehr ist mit rund 50 Kräften zur Stelle – verletzt wird niemand.

Mainz (dpa/lrs) - Rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Mainzer Hochhaus ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte ein Sofa auf einem Balkon im neunten Stock. Die Feuerwehr habe das brennende Möbelstück schnell löschen können.

«Aufgrund der hohen Anzahl an Personen in diesen Gebäuden, werden bei Brandeinsätzen in Hochhäusern in Mainz automatisch mehr Einsatzkräfte und Fahrzeuge alarmiert», hieß es. Insgesamt seien 18 Fahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr vor Ort gewesen. Angaben der Polizei zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt. Zudem sei kein Sachschaden am Gebäude entstanden.