In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnen die Osterferien. Der ADAC erwartet deshalb viel Reiseverkehr in den nächsten Tagen. Wer nicht im Stau stehen will, muss vor allem einen Rat beherzigen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs)- In Rheinland-Pfalz und im Saarland beginnen am Freitag nach Unterrichtsende die Osterferien. Die rund 539.000 Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz haben bis einschließlich 2. April keinen Unterricht. Im Saarland dauern die Osterferien bis zum 7. April.

Der ADAC rechnet aufgrund des gleichzeitigen Ferienbeginns in neun weiteren Bundesländern mit spürbar mehr Verkehr und Staus in Richtung Süden. Ein Sprecher des ADAC empfahl daher, an einem Werktag unter der Woche oder aber frühmorgens oder spätabends in den Urlaub zu fahren. Vor allem am Freitag zwischen 13.00 bis 19.00 Uhr sowie am Samstag und Sonntag zwischen 8.00 bis 12.00 Uhr und 16.00 bis 20.00 Uhr müsse mit dichtem Verkehr und Staus gerechnet werden.

Besonders verkehrsreiche Strecken in Rheinland-Pfalz sind die Autobahn 3 (Oberhausen-Frankfurt) sowie die A61 (Mönchengladbach-Koblenz-Ludwigshafen). Baustellen und enge Fahrbahnen verstärken hier laut ADAC noch zusätzlich das Staurisiko. Im Saarland ist einer Sprecherin des Automobilclubs zufolge dagegen mit wenig Staus zu rechnen.

Mehr Betrieb wird auch am Frankfurter Flughafen erwartet, von dem aus auch viele Menschen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den Urlaub fliegen. «Wir rechnen für Freitag und Samstag mit jeweils rund 170 000 Passagieren, am Sonntag werden es noch ein wenig mehr», sagte eine Unternehmenssprecherin.

Die Osterferien beginnen am Freitag außer in Rheinland-Pfalz und im Saarland auch in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Hamburg, Bremen und Niedersachsen haben die Osterferien schon begonnen. In Sachsen und in Schleswig-Holstein starten sie erst etwas später.