Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen feiert dieses Jahr 20. Jubiläum. Dazu werden bei der Eröffnung mehr als 850 prominente Gäste erwartet - unter anderem Schauspielerin Meret Becker.

Ludwigshafen (dpa) - Beim 20. Jubiläum des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen werden in den kommenden Wochen zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler erwartet. Zum Eröffnungsfilm «Familie is nich» sollen neben Regisseurin Nana Neul auch die Hauptdarstellerinnen Meret Becker, Luise Landau und Emma Bading kommen, wie das Festival mitteilte. Eröffnet wird die Veranstaltung am Mittwoch vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD).

Während der bis zum 8. September laufenden Filmschau werden demnach unter anderem auch die Schauspielerinnen und Schauspieler Ulrich Tukur, Andrea Sawatzki, Christian Berkel und Bibiana Beglau erwartet. Die Veranstalter rechnen mit mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern.

Der Eröffnungsfilm um eine Oma und deren Enkelin in einem Dorf in Brandenburg werde am Mittwoch in zwei Zeltkinos mit insgesamt 2.500 Plätzen gezeigt, hieß es. Insgesamt werden demnach zur ausverkauften Vorstellung 850 prominente Gäste aus Kultur, Wirtschaft und Politik erwartet. Die Filmschau in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz gilt als Ideenbörse und wichtiger Branchentreff. Insgesamt werden im Jubiläumsjahr 64 Werke zu sehen sein.