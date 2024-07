Muss das sein? Nein, muss nicht sein. Die Stadt Mannheim hat am 29. Juli eine neue Kampagne namens „Muss nicht sein“ vorgestellt, die von „FutuRaum“ in Zusammenarbeit mit der Mannheim erleben GmbH entwickelt wurde. Der Oberbürgermeister von Mannheim, Christian Specht, ist Vorsitzender des Aufsichtsrates. Ziel der Kampagne ist es, auf die negativen Auswirkungen von lärmendem Fahren, lautem Hupen und aggressivem Verhalten im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Die Präsentation fand im Kino Cineplex Mannheim statt und richtete sich an ein ausgewähltes Publikum.

„Imagefilm für die Poserszene“

In verschiedenen Internetforen wird die Kampagne derweil kontrovers diskutiert. Einige Nutzer bezeichnen sie als eine Imagekampagne für die Poserszene, anstatt dagegen. Ein Nutzer schreibt: „Hier die nächste Kampagne der Stadtverwaltung, um Mannheim auch deutschlandweit bei der Poserszene bekannt zu machen. Die Poser bekommen, was sie am meisten wollen: Aufmerksamkeit.“ Die in der Kampagne gezeigten Videos zeigen zunächst beeindruckende Autos, die durch die Mannheimer Innenstadt fahren. Im Anschluss werden die Reaktionen von Menschen gezeigt, die durch das Verhalten der Fahrer gestört werden, ein weinendes Kind und ein Teetrinker, dem die Tasse fast aus der Hand fällt. Diese Szenen wirken auf einige Betrachter jedoch nicht abschreckend genug. Ein Nutzer kommentiert: „Die Poserszene wird sich kaputtlachen über die Videos.“

Empathie erzeugen

Laut der Kampagnenseite im Netz soll „Muss nicht sein“ Empathie erzeugen und die Sensibilität für respektvolles und rücksichtvolles Verhalten im Straßenverkehr erhöhen. Trotz der Kritik hofft die Stadt Mannheim, dass die Kampagne langfristig zu einem rücksichtsvolleren Verhalten im Straßenverkehr führt und somit die Lebensqualität in der Innenstadt verbessert. Gefördert wird das Projekt auch vom Bundesministerium für Wohnen, Bauen und Stadtentwicklung.

