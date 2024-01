Die saarländische Landesverwaltung will mit Hilfe von Stipendien für Fachkräftenachwuchs in den eigenen Reihen sorgen. Vier Ministerien sowie nachgeordnete Behörden sollen jährlich 22 Stipendien für Studiengänge im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) ausschreiben, wie die Staatskanzlei am Sonntag mitteilte. An den ab Februar 2024 beginnenden Förderprogrammen beteiligen sich die Ministerien für Wirtschaft, Gesundheit und Soziales, Umwelt sowie das Innenministerium.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Wer ein «BerufsSaarländer*in-Stipendium» erhält, bekommt den Angaben zufolge während des gesamten Studiums 850 Euro im Monat. Im Gegenzug absolvieren die Stipendiatinnen und Stipendiaten Praktika in der Verwaltung und arbeiten auch nach dem Studienabschluss mindestens fünf Jahre in der saarländischen Landesverwaltung.

Stipendien sind in folgenden Studiengängen vorgesehen: Informatik, Vermessungs-, Bauingenieur- und Forstingenieurwesen, Architektur, Technische Gebäude- und Versorgungstechnik, Raumplanung, Geografie, Stadt- und Raumentwicklung, Umweltplanung und Recht, Elektrotechnik, Regenerative Energiewirtschaft und Versorgungstechnik, Medizin und Tiermedizin.

Mitteilung

