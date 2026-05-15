Für Max Verstappen ist es eine Premiere: Erstmals ist der Formel-1-Superstar beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring dabei. In der Qualifikation reicht es nicht für ganz vorn.

Nürburg (dpa) - Max Verstappen startet mit seinem Team bei der Premiere des Formel-1-Superstars im 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring von Rang vier. In der Qualifikation war der Spanier Daniel Juncadella mit dem Mercedes-AMG des Teams Verstappen Racing 0,882 Sekunden langsamer als DTM-Pilot Luca Engstler bei seiner Bestzeit. Der Allgäuer sicherte seine Abt-Sportsline-Crew im Lamborghini zum ersten Mal die Pole Position in der Eifel.

Verstappen teilt sich das Auto bei dem Langstrecken-Klassiker auf dem Nürburgring mit Juncadella sowie dem Österreicher Lucas Auer und Jules Gounon aus Andorra. Der Niederländer erfüllt sich mit der Teilnahme an dem Rennen in der berühmten «Grünen Hölle» einen Herzenswunsch und hat bereits weitere Starts bei 24-Stunden-Events in Aussicht gestellt.

Bei dem Rennen, das am Samstag (15.00 Uhr/Nitro) beginnt, gehört das Quartett um den viermaligen Formel-1-Weltmeister zum Favoritenkreis. Bei trockenen Bedingungen fuhren die Spitzenteams nah an den Streckenrekord auf der Nordschleife heran, für Verstappens Mannschaft reichte es am Ende für die zweite Startreihe. Auch wegen des Wirbels um die Teilnahme des 28-Jährigen rechnet Veranstalter ADAC mit einer Bestmarke von mehr als 300.000 Zuschauern.