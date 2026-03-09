Max Verstappen wagt sich in die «Grüne Hölle»: Sein Debüt beim Klassiker auf dem Nürburgring sorgt für Aufsehen. Wie der Formel-1-Star sein neues Abenteuer sieht.

Nürburgring (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Der 28-jährige Niederländer wird beim Langstrecken-Klassiker rund um das Wochenende vom 14. bis 17. Mai erstmals an den Start gehen, wie aus einer Pressemitteilung von Mercedes-AMG hervorgeht. Dort wird Verstappen als Einsatzfahrer genannt. Für sein von Mercedes-AMG unterstütztes Team Verstappen Racing sind zudem Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella dabei.

Verstappen: «Bin sehr begeistert»

«Der Nürburgring ist ein besonderer Ort», sagte Verstappen in der Mitteilung: «Es gibt keine andere Rennstrecke, die ihm gleicht. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht schon seit langem auf meiner Wunschliste, daher bin ich sehr begeistert, dass wir es jetzt verwirklichen können.» Jetzt gehe es darum, «die richtigen Vorbereitungen vor den Events zu treffen, damit wir in den Rennen alles aus uns herausholen können».

Verpflichtungen in der Formel 1 stehen dem Red-Bull-Fahrer nicht im Wege. Zwei Wochen vor dem Ausflug an den Nürburgring wird in Miami in den USA gefahren, eine Woche danach steuert der Vizeweltmeister sein Auto wieder im kanadischen Montreal.

Gemeinsam mit Vettel in Le Mans?

Im vergangenen Jahr hatte Verstappen nach der bestandenen Führerscheinprüfung für die Nordschleife auf der legendären Rennstrecke bereits einen Sieg gefeiert. In einem Ferrari 296 GT3 düpierte er bei seinem Ausflug in die Nürburgring Langstrecken-Serie regelrecht seine Konkurrenz. Mit einem famosen Auftritt in der ersten Hälfte des Vier-Stunden-Rennens legte er den Grundstein zum Sieg in der sogenannten «Grünen Hölle». «Hier das erste Mal zu gewinnen - super», sagte Verstappen damals.

Der Nürburgring könnte vielleicht sogar nicht der einzige Ausflug für ihn auf die Langstrecke sein. Zuletzt hatte Verstappen auch darüber gesprochen, irgendwann mit Ex-Weltmeister Sebastian Vettel auch bei den ikonischen 24 Stunden von Le Mans antreten zu wollen. «Das würde ich sehr gerne machen. Aber natürlich nur, wenn wir um Siege kämpfen können», hatte Verstappen gesagt: «Man muss mit dem richtigen Team zusammenarbeiten, daher ist es etwas schwierig zu sagen, wann das passieren kann.»