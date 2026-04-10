In der kommenden Woche kontrolliert die Polizei verstärkt die Geschwindigkeit auf den Straßen - auch in Rheinland-Pfalz. Was müssen Autofahrerinnen und Autofahrer wissen? Wie geht die Polizei vor?

Mainz (dpa/lrs) - Autofahrer aufgepasst: Vom 13. bis 19. April führt die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Alle Polizeipräsidien beteiligen sich nach eigenen Angaben in diesem Zeitraum an der Kontrollwoche «Speed» inklusive des Blitzermarathons am Mittwoch, 15. April.

Wann genau finden die Kontrollen statt?

Zweimal im Jahr findet die länderübergreifende Kontrollaktion von ROADPOL, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien, statt - die erste dieses Jahres in der kommenden Woche. Der Schwerpunkt liegt auf Mittwoch, dem 15. April: An diesem Tag ist ein sogenannter Speedmarathon mit besonders vielen Kontrollen geplant. Aber auch an den anderen Tagen muss mit verstärkten Kontrollen gerechnet werden.

Wo wird kontrolliert und geblitzt?

Grundsätzlich vermeidet die Polizei, die genauen Kontrollstellen vorab bekanntzugeben. So soll die präventive Wirkung der Kontrollen nicht beeinträchtigt werden, erklärte etwa das Polizeipräsidium Westpfalz.

Demnach werden die Kontrollstellen auf Grundlage örtlicher Erkenntnisse und regionaler Besonderheiten gewählt. «Schwerpunkte setzen wir insbesondere dort, wo sich häufig Unfälle ereignen oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Verkehrsunfälle besteht – etwa an Unfallhäufungsstellen, auf besonders gefährdeten Streckenabschnitten oder an sonstigen Gefahrenstellen», heißt es.

Wie geht die Polizei vor?

Die Kontrollen finden auf unterschiedlichen Wegen statt. Das Polizeipräsidium Westpfalz erklärte etwa, dass neben der automatisierten Geschwindigkeitsüberwachung auch verstärkte Einsatzmaßnahmen sowie ProVida-Fahrzeuge zum Einsatz kommen.

Bei letzteren handelt es sich um zivile Polizeifahrzeuge, die zur unauffälligen Überwachung des fließenden Verkehrs eingesetzt werden. Sie sind mit Video- und Messtechnik ausgestattet, um Geschwindigkeitsüberschreitungen, Abstandsverstöße und andere Delikte beweissichernd zu dokumentieren.

Auch das Polizeipräsidium Mainz sowie das Polizeipräsidium Rheinpfalz setzen im gesamten Dienstgebiet auf eine Mischung aus stationären und mobilen Kontrollen.

Was ist Ziel der Aktion?

Die Polizei möchte die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. «Zum einen wollen wir Geschwindigkeitsverstöße erkennen und ahnden, zum anderen Aufmerksamkeit generieren», erklärt das Polizeipräsidium Trier. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeiten seien eine der häufigsten Unfallursachen - insbesondere für tödliche Unfälle.

Auch nach Ansicht des ADAC leisten die Blitzer-Aktionswochen einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit, da sie den Verkehrsteilnehmenden die Gefahren schnellen Fahrens bewusst machen und sie entsprechend sensibilisieren können. «Die Geschwindigkeit ist an die Umgebung anzupassen. So gesehen, ist ein Tempolimit auch als Limit und nicht als Empfehlung zu verstehen. Jeder Verkehrsteilnehmende sollte sein Verhalten immer wieder hinterfragen und, falls nötig, verändern», appelliert Ulrich Chiellino, Leiter ADAC Verkehrspolitik.