Die ganze Woche über führt die Polizei in Rheinland-Pfalz verstärkt Kontrollen auf den Straßen durch. Heute steht mit dem «Speedmarathon» der Höhepunkt bevor.

Mainz (dpa/lrs) - Runter vom Gas: In Rheinland-Pfalz kontrolliert die Polizei heute besonders intensiv die Geschwindigkeit von Autofahrern. Der Blitzermarathon ist der Höhepunkt der Kontrollwoche «Speed», die bereits seit Montag läuft. Alle Polizeipräsidien beteiligen sich nach eigenen Angaben an der länderübergreifenden Kontrollaktion von ROADPOL, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien.

Grundsätzlich vermeidet die Polizei, die genauen Kontrollstellen vorab bekanntzugeben. So soll die präventive Wirkung der Kontrollen nicht beeinträchtigt werden, heißt es. Demnach würden die Kontrollstellen auf Grundlage örtlicher Erkenntnisse und regionaler Besonderheiten gewählt. Neben fest installierten Blitzern kommen dabei etwa auch Handlasermessgeräte, mobile Geschwindigkeitsmessanlagen sowie zivile Polizeifahrzeuge mit moderner Videomesstechnik zum Einsatz.