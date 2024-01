Heusweiler (dpa/lrs) - Ein Mitarbeiter einer Autowerkstatt im saarländischen Heusweiler hat bei einer Verpuffung am Mittwochvormittag schwere Verletzungen erlitten. Der 53-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Völklingen. Lebensgefahr bestehe nicht, die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Durch die Verpuffung war in der Werkstatt zudem ein Brand entstanden, die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.