Von Recklinghausen bis zum Schwarzwald suchte die Polizei nach einem in Hamm vermissten Lastwagenfahrer. Gefunden wurde er in Koblenz - allerdings in einer misslichen Lage.

Hamm (dpa) - Nach einer städte- und länderübergreifenden Polizeisuche von Hamm bis Freiburg ist ein vermisster Lastwagenfahrer auf einem Stellplatz in Koblenz gefunden und aus einer misslichen Lage gerettet worden. Der 57-jährige Fahrer einer Hammer Spedition war nach Polizeiangaben am Mittwoch um Mitternacht von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht von einer Tour zurückgekehrt war. Anfragen bei der Polizei Recklinghausen am Wohnort des Fahrers sowie in Freiburg und Offenbach, wo er zuletzt geladen hatte, führten ins Leere. Schließlich spürte nach weiteren Ermittlungen die Autobahnpolizei in Koblenz den Lastwagen am frühen Donnerstagmorgen auf dem Stellplatz auf.

Der Fahrer lag den Angaben zufolge im Fußraum und habe aufgrund eines «medizinischen Problems» nicht die Tür öffnen können. Die Polizisten schlugen die Scheibe ein, um ihn zu befreien. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

