Mitten in der Nacht steht ein Mehrfamilienhaus in Bingen in Flammen. Ein Bewohner wagt den rettenden Sprung aus dem Fenster.

Bingen (dpa/lrs) - Der bei einem Wohnhausbrand in Bingen schwer verletzte 26-Jährige hat sich die Verletzungen bei einem Sprung aus dem Fenster zugezogen. Bei dem Feuer in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.00 Uhr im dritten Stock des Gebäudes entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hatten zunächst von einem weiteren, leicht verletzten Mann berichtet. Die Brandursache ist weiter unklar. Insgesamt mussten elf Anwohner in Notunterkünfte gebracht werden.