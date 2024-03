Speyer (dpa/lrs) - Nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten in einer Asyleinrichtung in Speyer ist ein Haftbefehl gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen erlassen worden. Als Haftgründe würden Wiederholungs- und Fluchtgefahr angenommen, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Bei der Auseinandersetzung am Montag sei niemand schwer verletzt worden. Weitere Einzelheiten blieben zunächst unklar.

