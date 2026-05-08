Die baden-württembergische Verkehrskampagne „null Tote, null Schwerverletzte“ adressiert die, die meinen, sie seien die besseren Autofahrer.

Mal ehrlich, schon mal gehört, dass Frauen nicht einparken können und Männer natürlich die besseren Autofahrer sind? – Eben. Genau. Nur, stimmt das? Genau, eben nicht.

Männer verstoßen häufiger gegen Verkehrsregeln und werden öfter sanktioniert. Männer gehen im Straßenverkehr mehr Risiken ein als Frauen. Sie bauen deutlich mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss oder wegen überhöhter Geschwindigkeit. Männer verursachen schwerere Unfälle. Bei tausend Crashs, die von Autofahrerinnen verursacht werden, kommen im Schnitt sechs Menschen ums Leben.

Männer verursachen die schwereren Unfälle

Bei tausend von Männern verursachten Unfällen sterben dagegen mit zwölf doppelt so viele. Und unter den Opfern sind zu 70 Prozent vor allem – genau, Männer – wie das baden-württembergische Ministerium für Verkehr sagt. Es bezieht sich auf Auswertungen des Statistischen Landesamts und Studien der Bundesanstalt für Straßenwesen.

In unserem Nachbarland wurde 2025 im Schnitt jeden Tag ein Mensch bei einem Unfall getötet – insgesamt exakt 367 Personen. Zu viele, sagt das Ministerium in der Autobauerstadt Stuttgart. Dort haben sie sich deshalb vorgenommen, die Anzahl der Todesfälle im Straßenverkehr bis 2030 mehr als zu halbieren. Helfen soll die 400.000-Euro-Kampagne „Team Vision Zero“: null Schwerverletzte und null Tote.

„Deine Mutter fährt nicht betrunken“

Adressiert werden – genau, Männer. Mit zugespitzten Botschaften und Mama als Vorbild. „Deine Mutter fährt besser als du“ oder „Deine Mutter kriegt jede Kurve“ lauten die Sprüche. Auf einem schwarzen Van, der in den nächsten Wochen auf verschiedenen Events unterwegs sein wird (vom 5. bis 6. Juni etwa am Hockenheimring), steht in gelben Buchstaben: „Deine Mutter fährt nicht betrunken.“

Marvin Endres und Lisa Bauer vom Team Vision Zero. Foto: Simone Schmidt

Für italienische Männer – ja, Vorurteil – bleibt la Mamma wahrscheinlich nicht nur bis zu deren Tod die Beste, sondern sogar bis zu ihrem eigenen. Für kleine Jungs hierzulande ist die Mama sicher auch die Größte und Tollste. Doch die Jungs hinterm Steuer tragen keine Kinderschuhe mehr. Die Kampagne ist jedenfalls davon überzeugt, dass Mutter motiviert und es richtet – die Frau und bessere Autofahrerin.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) meint: „Die Zahlen sind eindeutig und verpflichten uns zum Handeln. Es geht nicht um Schuldzuweisungen, sondern darum, Risiken klar zu benennen und das eigene Verhalten zu reflektieren. Das gilt besonders für Männer.“

Das Konkurrenzverhalten der Männer

Und warum verhalten sich Männer so? Psychologinnen und Psychologen führen dies, sagt das Ministerium, unter anderem auf eine höhere Risikobereitschaft, stärkeres Konkurrenzverhalten und soziale Rollenbilder zurück. Für die, die nun clever einwenden wollen, dass Männer mehr fahren und deshalb auch häufiger in Unfälle verwickelt sind, bietet die Behörde gleich Contra. Tatsächlich legten Männer laut der Studie „Mobilität in Deutschland“ im Schnitt zwar mehr Kilometer pro Tag zurück als Frauen. Das Verhältnis liege bei etwa 60 zu 40. Doch das spiegele sich nicht in den Unfallzahlen wider, die eher bei 70 zu 30 liegen.

Ist die Kampagne bereits erfolgreich?

Die Verkehrserziehungsmaßnahme im Ländle hat einen Haken: Sie läuft bereits seit 2019, seit 2023 mit dem neuen Motto soll sie verstärkt junge und alte Menschen ansprechen. Aber in Zahlen lässt sich deren Erfolg offenbar noch nicht messen. Die Pressestelle des Ministeriums versucht es zumindest so: „Wir sehen auch konkrete Verhaltensänderungen in unseren Befragungen.“ Im vergangenen Jahr hätten mehr Menschen im Auto mit ihrer Freisprecheinrichtung telefoniert, statt das Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen. Aha.

Es bleibt noch viel zu tun, Männer! Umsichtiges Fahren ist keine Schwäche, sondern Stärke. Das meint nicht Mama, sondern sagen junge Mitglieder im Team null Tote.