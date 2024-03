Nach Einschränkungen durch Streiks im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz in den letzten Wochen können sich Fahrgäste am Montag wieder auf den normalen Busbetrieb einstellen. Wie ein Sprecher vom Verdi-Bezirk Mittelrhein am Montagmorgen bestätigte, ist der Busverkehr seit den frühen Morgenstunden am Montag wieder normal angelaufen. Damit endet ein rund zweiwöchiger Streik, von dem immer wieder auch Schulbusse betroffen waren. Eine Einigung im Tarifkonflikt gibt es jedoch nicht.

Mainz (dpa/lrs) - Die Positionen der Parteien in dem Tarifkonflikt liegen weit auseinander. Verdi fordert 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3000 Euro für die Beschäftigten. Die Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) argumentiert, in den langen Verkehrsverträgen mit den Kommunen seien im Durchschnitt Lohnkostensteigerungen von 2,5 Prozent hinterlegt. Also könne auch nur dieser Wert die Grundlage für Verhandlungen sein.