Südwest Verfolgungsjagd nach Autodiebstahl

Blaulicht
Die Polizei verfolgte den Täter bis nach Rheinland-Pfalz (Symbolbild)

Mit einem gestohlenen Auto flüchtet ein Mann über die A3. Die Polizei setzt auch einen Hubschrauber ein – am Ende wird der Tatverdächtige festgenommen.

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein Mann hat im Landkreis Offenbach in Neu-Isenburg ein Auto gestohlen und sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er sei mit dem gestohlenen Fahrzeug über die A3 geflüchtet und schließlich in Rheinland-Pfalz festgenommen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Was konkret passierte, war zunächst nicht zu erfahren - im Raum stehe eine schwere räuberische Erpressung, hieß es.

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