Um einer Verkehrskontrolle zu entkommen, flüchtet ein 29-Jähriger mutmaßlich unter anderem per Taxi und zu Fuß. Jetzt hat ihn seine Flucht ins Gefängnis geführt.

Speyer (dpa/lrs) - Nach der Verfolgungsjagd mit zwei verletzten Polizisten in Speyer sitzt der 29 Jahre alte Verdächtige in einem Gefängnis. Der wohnsitzlose Mann war am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden, der unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs einen Haftbefehl erließ, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Außerdem gehen die Behörden inzwischen von einem höheren Sachschaden aus: Sie schätzen ihn nach derzeitigem Stand auf mindestens 50.000 Euro.

Der 29-Jährige soll am Sonntag erst ohne Führerschein mit seinem nicht zugelassenen Auto, dann mit einem Taxi und schlussendlich zu Fuß vor einer Verkehrskontrolle geflohen sein. Teils mit über 100 Kilometern pro Stunde raste er dabei laut Polizei durch Speyer und mehrere Gemeinden, bis er schließlich festgenommen wurde. Zwei Polizisten verletzten sich bei dem Einsatz demnach leicht. Im Auto des Mannes entdeckten die Beamten Betäubungsmittel und eine Schreckschusswaffe.