Kein Führerschein und über drei Promille Alkohol: Ein betrunkener Autofahrer hat sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten stoppten den Mann am Donnerstagmorgen nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, wie es in einer Mitteilung hieß. Demnach war der 45-Jährige am frühen Morgen mit seinem Wagen von Wittlich Richtung Minderlittgen unterwegs, als ihn die Beamten kontrollieren wollten. Er habe die Anhaltesignale ignoriert und versucht, zu flüchten.

Wittlich (dpa/lrs) - Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppten ihn die Polizisten in der Nähe des Pichterbergs. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 3,34 Promille. Dem Mann wurde zusätzlich Blut abgenommen, sein Autoschlüssel wurde sichergestellt. Seinen Führerschein hatte der Mann nicht dabei: Dieser war wegen eines ähnlichen Deliktes bereits vor Wochen sichergestellt worden, wie es hieß.

