In Schlangenlinien flieht ein Mann vor einer Polizeikontrolle. Er hat gleich mehrere Gründe für seine Flucht.

Waldsee (dpa/lrs) - Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein Autofahrer in Waldsee nahe Ludwigshafen in eine Sackgasse gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, floh der 25-Jährige am Sonntag zu Fuß weiter, bevor ihn die Polizisten kurz darauf einholten. Er hatte laut Mitteilung zuvor Marihuana konsumiert und außerdem keinen Führerschein. Auch in seinem Auto fand die Polizei demnach eine geringe Menge Marihuana.

Laut Polizei hatten Zeugen in Ludwigshafen ein Auto beobachtet, das in Schlangenlinien und mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei Waldsee nahm die Polizei demnach die Verfolgung auf, während der Fahrer weiterhin in Schlangenlinien fuhr und Anhaltesignale ignorierte. Der Mann müsse sich nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

