Am Donnerstag stehen bei der Saarbahn alle Busse und die Linie S1 still. Fahrgäste müssen sich auf ganztägige Ausfälle einstellen – ohne Aussicht auf Ersatzbusse.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Fahrgäste der Saarbahn müssen sich am Donnerstag auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder bei der Saarbahn und Saarbahn Netz zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Alle Busverbindungen der insgesamt 40 Saarbahn-Linien fallen während des Streiks aus, teilte die Saarbahn mit. Auch die Saarbahn-Linie S1 fährt nicht, da die Betriebssteuerzentrale bestreikt wird. Ersatzbusse gebe es nicht, erklärte eine Sprecherin. Lediglich einige private Busverkehrsunternehmen seien im Einsatz.