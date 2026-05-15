Die Gewerkschaft ist mit den bisherigen Tarifverhandlungen unzufrieden. Deshalb ruft sie noch mal zu Arbeitsniederlegungen auf - an einem Samstag.

Koblenz/ Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Telekom in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Samstag erneut zum Warnstreik auf. Der Ausstand betreffe acht Telekom-Standorte in Koblenz, Bad Kreuznach, Mainz, Kaiserslautern, Neustadt, Ludwigshafen, Trier und Saarbrücken, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Außerdem seien Beschäftigte in den sogenannten T-Shops zu Solidaritätsstreiks aufgerufen. Verdi rechnet nach eigenen Angaben mit etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Gewerkschaft fordert 6,6 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem solle es einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro im Jahr geben. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 120 Euro steigen, zudem soll es hier einen Bonus in Höhe von 240 Euro im Jahr geben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Ende Mai geplant.