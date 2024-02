Zwei Verdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren sollen einen 19-Jährigen festgehalten haben. Es besteht Verdacht auf erpresserischen Menschenraub.

Mainz/Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger sind wegen des Verdachts auf erpresserischen Menschenraub festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und das Polizeipräsidium Mainz am Donnerstag mitteilten, sollen die beiden einen 19-Jährigen am Mittwoch zunächst zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Danach hielten sie ihn den Angaben zufolge über mehrere Stunden fest und erpressten Geld. Zum Ort des Vorfalls machten Staatsanwaltschaft und Polizei zunächst keine Angaben. Durch polizeiliche Ermittlungen habe sich der Verdacht gegen die zwei männlichen Beschuldigten erhärtet, die am Donnerstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden seien. Dieser habe Untersuchungshaft angeordnet.

