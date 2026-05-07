Eine Schutzhütte brennt, die Flammen greifen auf Bäume und eine Stallung über. Wie die Feuerwehr wohl einen größeren Waldbrand bei St. Ingbert verhinderte.

St. Ingbert (dpa/lrs) - Die Feuerwehr hat wohl einen größeren Waldbrand in einem Waldstück in der Nähe von St. Ingbert verhindert. In dem Waldstück habe am Mittwochmittag eine Schutzhütte komplett in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Auch eine angrenzende Stallung habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Feuer gefangen.

Die Feuerwehrleute hätten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen können. «Parallel errichteten die Einsatzkräfte eine sogenannte Riegelstellung, um eine weitere Ausbreitung auf die Stallung sowie die umliegende Vegetation zu verhindern», hieß es. Die Schutzhütte wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Zudem seien mehrere hohe Bäume erheblich beschädigt worden: In Höhen von etwa 15 bis 20 Metern sei durch den Flammenschlag an mehreren Bäumen großflächig die Rinde aufgeplatzt.

Die Brandursache war zunächst unbekannt. Es sei jedoch ein Verfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei.