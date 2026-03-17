Südwest Verdächtigtes Einbrecher-Trio nach Flucht in U-Haft

Symbolbild Polizei
Die Tatverdächtigen kommen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Nach einem Einbruch in Kell am See bauen drei Verdächtige auf der Flucht einen Unfall und werden festgenommen. Jetzt kommen sie in Untersuchungshaft.

Kell am See (dpa/lrs) - Nach einem Einbruch und einer Flucht im Landkreis Trier-Saarburg hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Ein Ermittlungsrichter habe Untersuchungshaft in allen drei Fällen angeordnet, teilte die Polizei in Trier mit.

Zwei der Tatverdächtigen seien am Montagmorgen in das Wohn- und Geschäftsgebäude eines Ehepaares in Kell am See eingebrochen. Dort hätten sie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich erbeutet. Die Eigentümerin des Gebäudes habe sich zu dem Zeitpunkt im Haus befunden.

«Als sie den Einbruch bemerkte, verließ sie umgehend das Haus und rief ihren Ehemann an, der wiederum die Polizei informierte», so die Polizei in einer Mitteilung. Das Ehepaar habe die flüchtigen Einbrecher zu Fuß in sicherem Abstand verfolgt, bis die Männer in ein Auto mit Fahrer stiegen, das davonfuhr. Die Eheleute hätten der Polizei eine detaillierte Beschreibung des Fluchtfahrzeugs liefern können.

Die Beamten entdeckten den Wagen schließlich bei Greimerath und nahmen die Verfolgung auf, wie es hieß. Wenig später seien die Flüchtigen mit ihrem Auto verunfallt - und von der Polizei festgenommen worden. Zwei der drei Männer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.

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