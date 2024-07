Bei der Digitalisierung der Verwaltung spielt der elektronische Personalausweis eine zentrale Rolle. Verbraucherschützer mahnen eine sichere digitale Identität an.

Mainz (dpa/lrs) - Warum eine sichere digitale Identität wegen der zunehmenden Nutzung von künstlicher Intelligenz immer wichtiger für die Menschen wird, will die Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz am Montag in Mainz erläutern. Gerade der elektronische Personalausweis nimmt nach Einschätzung der Experten dabei an Bedeutung für eine sichere Identität im Netz zu.

Bei der Digitalisierung der Verwaltung spielt der elektronische Personalausweis eine zentrale Rolle. Um den digitalen Kontakt zwischen Bürgern und Staat zu verbessern, wurde jüngst das Onlinezugangsgesetz 2.0 beschlossen. Dieses sieht ein einheitliches elektronisches Konto für alle Verwaltungsdienstleistungen vor. Die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürgern mit den Behörden soll mithilfe der neuen Deutschland-ID komplett online ablaufen können.