Großschadenslage in mehreren Kreisen und in der Landeshauptstadt: Im Saarland fielen in wenigen Stunden große Regenmengen. Völklingen rechnet mit hohen Schäden.

Völklingen (dpa) - In saarländischen Völklingen sind wegen des anhaltenden Regens Straßenzüge vom Stromnetz genommen worden. Die Trinkwasserversorgung sei aber gesichert, teilte die Stadt am späten Freitagabend mit. «In Völklingen werden Schäden in Millionenhöhe erwartet, insbesondere im privaten Bereich», hieß es. «Das Schadensausmaß ist nicht noch absehbar.»

Besonders in den Stadtteilen Lauterbach, Ludweiler, Geislautern und Wehrden müsse weiterhin vermehrt mit Überschwemmungen gerechnet werden. Sportanlagen und das Freibad in der Innenstadt seien davon ebenfalls betroffen. Die Stadt bat die Menschen, die Pegel-Werte weiterhin im Auge zu behalten und sich besonnen zu verhalten.