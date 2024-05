Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In beiden Bundesländern gelte am Sonntagabend eine Warnung vor extremen Gewittern der höchsten Stufe vier, teilte der DWD in Offenbach mit. Es bestehe große Gefahr für Leib und Leben unter anderem durch Blitzschlag, umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen und Gerüste sowie verbreitet abgedeckte Dächer und umherfliegende Gegenstände.