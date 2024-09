Ein Unwetter hat in der Nähe von Bingen für Probleme gesorgt. Die Bahnlinie nach Bad Kreuznach wurde wegen eines Erdrutsches gesperrt. Auch auf der Bundesstraße 9 gab es Probleme.

Frankfurt/Mainz (dpa/lhe) - Nach einem Unwetter in Rheinland-Pfalz ist die Bahnstrecke zwischen Bad Kreuznach und Bingen wegen eines Erdrutsches gesperrt. Betroffen sei voraussichtlich bis Mittwochabend die Linie von Kaiserslautern über Alsenz und Bad Münster in Richtung Bingen. Züge aus Kaiserslautern und dorthin würden in Bad Kreuznach wenden, teilte die Bahn am Abend mit. Es sei ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bingen und Bad Kreuznach eingerichtet worden.

Auch der Straßenverkehr ist betroffen, weil bei dem Unwetter Erde von einem Hang auf die Bundesstraße 9 rutschte. Die Strecke zwischen Trechtingshausen und Niederheimbach sei in beide Richtungen gesperrt worden, teilte die Polizei in Mainz am Abend mit. Verletzte gab es den Angaben zufolge bei dem Erdrutsch im Landkreis Mainz-Bingen nicht.

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Rhein-Nahe hat sich die Erde über eine Länge von etwa hundert Metern und einer Höhe von 15 bis 20 Zentimetern auf der Bundesstraße verteilt. Da noch eine weitere Gewitterzelle in der Nacht erwartet werde, müsse der Bereich mit Sandsäcken abgesichert werden, sagte Wehrleiter Markus Heidrich.

Zudem wurden laut Feuerwehr in der Ortschaft Münster-Sarmsheim Straßen überflutet und mehrere Keller liefen voll. Auch dabei sei niemand verletzt worden.