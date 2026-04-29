Scharf und kontrovers geht es zu, als der alte Landtag am Mittwoch in einer Sondersitzung über die geplante Verfassungsänderung berät.

Michael Hüttner ist nicht der einzige Redner, der das Bild bemüht, als er am Mittwoch im Namen der SPD im Landtag dafür wirbt, die Hürden fürs Einsetzen von Untersuchungsausschüssen höher zu legen. Der scheidende Abgeordnete aus Bingen ist aber derjenige, der es am stärksten strapaziert: Man müsse das schärfste Schwert parlamentarischer Kontrolle schützen, damit es nicht stumpf werde oder gar zerbreche, sollte jemand es allzu „oft und destruktiv“ schwingen. Dieser Jemand, das ist – so die gemeinsame Befürchtung von Sozialdemokraten, CDU und Grünen – die AfD. Explizit sagt das aber niemand aus dem Lager derjenigen, die den alten Landtag um Zustimmung dafür bitten, dass für einen U-Ausschuss künftig die Stimmen eines Viertels statt wie bisher eines Fünftels der Abgeordneten notwendig sein soll.

Hüttner verweist darauf, dass es in den zurückliegenden 20 Jahren in Rheinland-Pfalz nur vier Untersuchungsausschüsse gegeben habe, es sich also um ein seltenes Ereignis im parlamentarischen Betrieb handelt. „Veränderte politische Realitäten“, wie der SPD-Mann das Ergebnis der Landtagswahl am 22. März umschreibt, machten eine Aktualisierung der Regeln notwendig. Denn: Bliebe es bei der bisherigen Praxis, könnte die im neuen Landtag mit 24 Abgeordneten vertretene AfD aus eigener Kraft solche Gremien erzwingen. Angedroht hat sie das am Wahlabend für die Aufarbeitung der Corona-Pandemie und bei umstrittenen Sonderurlauben für Staatssekretäre.

Klein befürchtet „parteipolitische Skandalisierung“

Marcus Klein, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, will zweierlei verhindern, wie er betont: dass aus dem Minderheitenkontrollrecht ein „Kampfinstrument zur Lähmung von Parlament und Regierung“ wird und es zur „parteipolitischen Skandalisierung“ missbraucht werde. Untersuchungsausschüsse müssten der Aufarbeitung großer Krisen im Land – Stichwort: Flutkatastrophe im Ahrtal – vorbehalten bleiben. Klein vermutet hinter einem möglichen inflationären Gebrauch dieses besonderen Kontrollinstruments das Ziel, die Demokratie an sich und ihre Verfassungsorgane vorzuführen.

So argumentiert auch Carl-Bernhard von Heusinger, Kleins Amtskollege bei Bündnis 90/Die Grünen. Untersuchungsausschüsse seien „kein taktisches Spielzeug“ und dürften kein „Mittel der Dauereskalation“ werden. Geschehe das trotzdem, drohe die Be- oder gar Überlastung staatlicher Strukturen. Von Heusinger räumte allerdings ein, der Zeitpunkt – nach der Landtagswahl und kurz vor der Konstituierung des neuen Parlaments – sei „diskutabel“. Die nun beabsichtigte Verfassungsänderung hätte man früher auf den Weg bringen können.

Lohr spricht von „antidemokratischer Raserei“

Für die künftig nicht mehr im Parlament vertretene FDP sagt deren Vorsitzender Steven Wink, es gehe um weit mehr als um eine „technische Änderung“. Beim U-Ausschuss zur Flutkatastrophe habe sich gezeigt, welche weitreichenden Folgen ein solches Gremium habe und welche Ressourcen es binde. Die Einsetzung eines U-Ausschusses dürfe kein „Goodwill der Regierung sein, sich selbst kontrollieren zu lassen“, das Instrument dürfe aber auch nicht genutzt werden, um die Institutionen bewusst zu lähmen. Mit Verweis auf Thüringen, wo die AfD die Neubesetzung der Wahlausschüsse für Richter und Staatsanwälte blockiert, sagt Wink, eine solche Gefahr sehe er auch im Land. Einen Fraktionszwang wird es bei der FDP nicht geben. „Wir respektieren den Wählerwillen.“

Der alte und auch neue Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Damian Lohr, poltert am Pult und spricht von „antidemokratischer Raserei“. Die Wähler hätten entschieden, dass die SPD nicht mehr in der Staatskanzlei sei und die AfD in einer so starken Position ins Parlament gewählt worden sei, dass sie aus eigener Kraft Untersuchungsausschüsse einsetzen könne. Diese Verfassungsänderung richte sich ausschließlich gegen die AfD. Bundesweit gebe es kein Beispiel, dass die AfD einen Untersuchungsausschuss missbraucht habe. Lohr sagt, es gebe andere Möglichkeiten, einem Missbrauch vorzubeugen – und zeigt nach Österreich.

Schwab: Demokratie muss man aushalten

Klar gegen die Verfassungsänderung und vor allem gegen den Zeitpunkt spricht sich der Sprecher der Gruppe der Freien Wähler, Helge Schwab, aus. Seine Partei ist bei der Wahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. „Ganz persönlich empfinde ich es als schäbig, den 18. Landtag für diese Änderung zu instrumentalisieren“, sagt Schwab. Er hält die Angst davor, dass die AfD mehrere U-Ausschüsse beantragen könne, für unbegründet. „Demokratie muss man ab und an auch aushalten wollen.“

Ähnlich argumentiert der fraktionslose Abgeordnete Andreas Hartenfels (früher Grüne, jetzt BSW). Das von den Antragstellern vorgebrachte Beispiel aus Hessen, wo sich der Verfassungsgerichtshof lange mit dem Fragenkatalog der AfD zu einem Corona-Untersuchungsausschuss beschäftigt hat, sei kein Argument für die Verfassungsänderung. Weder die Regierung noch das Parlament seien gelähmt worden. Die Anrufung der dritten Gewalt sei Zeichen einer funktionierenden Demokratie.