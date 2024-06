Ein 27-Jähriger verlässt am frühen Morgen bei der Heuernte seinen Traktor. Das ungesicherte Gefährt nimmt Fahrt auf und es kommt zum Unglück.

Rennerod (dpa/lrs) - Ein Feldarbeiter ist am frühen Mittwochmorgen bei der Heuernte von seinem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige habe in Rennerod (Westerwaldkreis) sein Fahrzeug mit angehängter Ballenpresse verlassen, ohne es gegen Wegrollen zu sichern, teilte die Polizei mit. Das Gespann habe dann den Mann erfasst. Der Traktor sei noch weitergerollt, habe vier Weidezäune und einen Schrebergarten durchbrochen, bevor er an einer Böschung zum Stehen kam.

