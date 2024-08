Alljährlich bewertet die Versicherungswirtschaft das Unfallgeschehen und sortiert die Regionalklassen ihrer Autoversicherungen neu. Für viele Autofahrer in Rheinland-Pfalz ist das eine gute Nachricht. Allerdings nicht für die Pfalz. Mit einer Ausnahme.

Mit der Neu-Bewertung der Unfallrisiken können Hunderttausende Autobesitzer in Rheinland-Pfalz mit günstigeren Haftpflichtpolicen bei der Kfz-Versicherung rechnen. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) hat errechnet, dass dies für rund 360.000 der insgesamt 2,3 Millionen Autofahrer im Land zutrifft, vor allem in Mainz, Worms und Neuwied. In der Pfalz profitieren nur die Versicherten im Kreis Südliche Weinstraße bei der Kfz-Haftpflicht von einer besseren Eingruppierung.

Dagegen wurden unter anderem für die Zulassungsbezirke Kaiserslautern, Frankenthal und Zweibrücken höhere Risiken festgestellt. Für etwa 250.000 Autofahrer gelten deshalb künftig höhere Regionalklassen, die für die Berechnung der Versicherungsprämien wichtig sind. Entscheidend für die Regionalklasse ist immer der Wohnort und nicht die Zulassungsstelle.

Bundesweit das schadenträchtigste Pflaster ist die Stadt Offenbach vor Berlin. Hier kracht es besonders häufig, und es sind überdurchschnittlich hohe Schäden zu regulieren. «In beiden Städten liegen die Schäden fast 40 Prozent über dem Schnitt», sagt die GDV-Vize-Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. In der Folge müssen Offenbacher Autos in der höchsten Regionalklasse 12 versichert werden.

Beste Schadenbilanz in hat Cochem-Zell

Die beste Schadenbilanz in Rheinland-Pfalz hatte aus Sicht der Versicherer der Bezirk Cochem-Zell (Regionalklasse 1), Ludwigshafen (Regionalklasse 10) schnitt am schlechtesten ab. Die Haftpflichtversicherung für Autos ist gesetzlich vorgeschrieben und deckt Schäden ab, die der Autobesitzer mit seinem Fahrzeug bei anderen verursacht. Nicht gedeckt sind Schäden am eigenen Auto. Wer auch diese versichern will, muss eine Kaskoversicherung wählen - mit teilweiser oder kompletter Abdeckung.

Bei den Kaskoversicherungen in Rheinland-Pfalz kommen rund 270.000 Kaskoversicherte laut den Berechnungen in eine höhere Regionalklasse, etwa 330.000 in eine niedrigere und damit günstigere Klasse. Bei der Teilkaskoversicherung hat der Bezirk Birkenfeld/Nahe die höchste Regionalklasse (14) im Land, Frankenthal die niedrigste (1 von insgesamt 16). Bei der Vollkaskoversicherung, eingeteilt in neun Regionalklassen, kommen vier Bezirke auf Klasse 7 und damit die höchste Einstufung landesweit: Birkenfeld/Nahe, Bitburg-Prüm, Idar-Oberstein sowie Daun. Die niedrigste Regionalklasse 1 gilt in Alzey-Worms sowie in Mainz Bingen. In der Regionalklasse 2 sind in der Pfalz beispielsweise der Rhein-Pfalz-Kreis sowie Stadt und Kreis Kaiserslautern.

Die exakten Auswirkungen der neuen Einteilungen auf die Versicherungsprämien stehen nicht fest, da diese auch noch von zahlreichen anderen Faktoren beeinflusst werden. Die Regionalstatistik des GDV ist zudem für die Versicherungsunternehmen unverbindlich. Sie kann ab sofort für Neuverträge und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden.