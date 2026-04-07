Sperrung auf der A61: Nach einem Unfall wird die Bergung des verunglückten Sattelzugs zur Geduldsprobe. Wie lange Autofahrer noch mit Verzögerungen rechnen müssen, ist unklar.

Worms (dpa/lrs) - Ein Sattelzug ist in der Nacht auf der A61 bei Worms in die Mittelschutzplanke geprallt. Der 77 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Die Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag weiterhin an.

Der mit Stahlteilen und Granulat beladene Sattelzug muss der Polizei zufolge abgeschleppt werden. Am Morgen hieß es dazu, dies werde einige Stunden in Anspruch nehmen, da wohl erst die Ladung umgeladen werden müsse. Die Fahrbahn wurde voll gesperrt und der Verkehr über den Durchfahrtstreifen an der AS Worms-Mörstadt an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Motorradfahrer kracht in Stauende und wird leicht verletzt

Die Sperrung sorgte für einen Rückstau auf der Autobahn. Um kurz nach 12.00 Uhr mittags kam es dann zu einem weiteren Unfall, weil ein Motorradfahrer das Stauende bei Gundersheim übersah, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige sei gegen ein stehendes Auto geknallt und über das Auto gegen das Heck eines Lkws geschleudert worden.

Der Motorradfahrer habe jedoch viel Glück im Unglück gehabt, so die Polizei. Er sei nur leicht verletzt, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem diesem Unfall sei ein Sachschaden von knapp 9.000 Euro entstanden.