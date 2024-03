Koblenz (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen sind in der Nähe des Nürburgrings mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte am Freitagnachmittag im Bereich der Bundesstraße 412, wie die Polizei mitteilte. Es gebe einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte. Die B412 wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt, wie es hieß. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Mitteilung