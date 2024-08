Mehrere Motorradfahrer sind gemeinsam im Hunsrück unterwegs. Einer von ihnen verunglückt in einer Kurve schwer.

Morbach (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einer gemeinsamen Tour mit anderen Bikern im Hunsrück verunglückt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittag auf der K105 in Morbach, zwischen den Ortslagen Kommen und Wederath (Landkreis Bernkastel-Wittlich), wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Motorradfahrer, der als Vorletzter in der Gruppe fuhr, habe eine kommende Rechtskurve unterschätzt und den Punkt zum Einlenken in die Kurve verpasst, so die Polizei.

Trotz Gefahrenbremsung sei er geradeaus in den Straßengraben gefahren und gestürzt. Der Mann wurde dabei vom Motorrad geschleudert und prallte gegen mehrere kleine Bäume und Sträucher, bis er einige Meter weiter zum Liegen kam. Er erlitt den Angaben zufolge schwerste Verletzungen im Bein-, Bauch- und Brustbereich. Der Notarzt habe am Unfallort lebensbedrohliche Verletzungen nicht ausschließen können - doch Untersuchungen im Krankenhaus Wittlich ergaben später, dass keine Lebensgefahr besteht, hieß es weiter.