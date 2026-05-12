Ein Lkw und zwei Autos sind in einen Unfall verwickelt, der sich über alle drei Fahrstreifen erstreckt. Die gesamte Hauptfahrbahn in Richtung Darmstadt ist danach für drei Stunden gesperrt.

Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Autobahn 60 bei Mainz ist ein 58-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Pkw und ein Lkw in den Crash involviert. Die Ursache für den Unfall am Abend zwischen der Anschlussstelle Mainz-Hechtsheim West und dem Hechtsheimer Tunnel war demnach zunächst unklar.

Einsatzkräfte befreiten den 58-Jährigen aus seinem Wagen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Eine 27 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen, wie es weiter hieß. Da sich die Unfallstelle über alle drei Fahrstreifen erstreckte, musste die gesamte Hauptfahrbahn in Richtung Darmstadt für drei Stunden gesperrt werden.