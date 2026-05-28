Ein missglücktes Überholmanöver sorgt für Stillstand: Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos auf der A3 Richtung Frankfurt kommt es zu einer Fahrbahnsperrung.

Eppenrod (dpa/lrs) - Ein Unfall mit mehreren beteiligten Autofahrern hat am Abend auf der Autobahn 3 bei Eppenrod zu einer Sperrung aller Fahrstreifen Richtung Frankfurt am Main geführt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte. Die Sperrung der Fahrbahn sollte noch längere Zeit andauern. Der Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, ereignete sich demnach kurz vor der Anschlussstelle Diez. Nach ersten Erkenntnissen führte ein missglücktes Überholmanöver zu dem Unfall.